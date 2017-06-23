МИД Кыргызстана прокомментировал отправку кыр-аскеров на войну в Сирию

Участие кыргызских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

Министр отметил, при этом, что касается вопросов обеспечения региональной безопасности в целом, то они обсуждаются на различных уровнях в рамках региональных и международных объединений.

В частности, данный вопрос обсуждался в рамках ОДКБ по инициативе российской стороны. Проводились консультации. Однако какого-либо развития данный вопрос не получил.

Напомним, накануне в ряде российских СМИ появилась информация о том, что Россия предлагает Казахстану и Кыргызстану отправить своих военных в Сирию для участия в миротворческой операции. Однако официальные лица Москвы, Бишкека и Астаны эту информацию не подтвердили.

Источник - 24.kg