МИД Кыргызстана прокомментировал отправку кыр-аскеров на войну в Сирию

Участие кыргызских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось.
Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.
Министр отметил, при этом, что касается вопросов обеспечения региональной безопасности в целом, то они обсуждаются на различных уровнях в рамках региональных и международных объединений.
В частности, данный вопрос обсуждался в рамках ОДКБ по инициативе российской стороны. Проводились консультации. Однако какого-либо развития данный вопрос не получил.
Напомним, накануне в ряде российских СМИ появилась информация о том, что Россия предлагает Казахстану и Кыргызстану отправить своих военных в Сирию для участия в миротворческой операции. Однако официальные лица Москвы, Бишкека и Астаны эту информацию не подтвердили.
Источник - 24.kg
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