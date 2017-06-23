В Таиланде гигантский питон залез в комнату десятилетней девочки

В Таиланде, в провинции Чаченгсау, в жилом доме обнаружен живой четырёхметровый питон: пресмыкающееся пряталось под потолком в комнате десятилетней девочки.
В Таиланде, в провинции Чаченгсау, в жилом доме обнаружен живой четырёхметровый питон: пресмыкающееся пряталось под потолком в комнате десятилетней девочки.
Для поимки питона хозяева дома пригласили спасателей. Видео жуткой операции опубликовано изданием Daily Mail в четверг, 22 июня.
Несколько мужчин ловили агрессивного питона, чтобы после этого выпустить его в привычную среду обитания. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.
Лента. ру
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