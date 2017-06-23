Кыргызстанец в Москве зарезал официантку за отказ выйти за него замуж

В одном из московских кафе посетитель зарезал официантку из-за отказа выйти за него замуж.
Трагедия произошла днем 22 июня, сообщил ТАСС.
Мужчина нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.
Как уточнила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, известно, что преступник познакомился с девушкой в соцсетях. По предварительным данным, мотивом преступления явился отказ заключить брак с малознакомым ей мужчиной.
Известно, что преступник и потерпевшая — уроженцы Кыргызстана.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
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