В Москве в канализационном колодце погибли двое кыргызстанцев

В Москве в канализационном колодце погибли двое кыргызстанцев. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации.

По предварительной информации ГУ МЧС России по г. Москве, двое погибших граждан являются гражданами Кыргызской Республики.

Сотрудник посольства выехал на место происшествия с целью выяснения обстоятельства аварии. Установлена связь со следственным органом, факт наличия граждан КР среди погибших будет подтвержден после опознания тел, проведение которого назначено на 23 июня. Вопрос взят на контроль посольства.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочих при проведении работ в канализации на западе Москвы, сообщило вчера, 22 июня, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

По факту гибели пятерых мужчин в результате проведения работ в канализации возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".

По версии следствия, 22 июня 2017 года примерно в 16 часов в канализационном люке, расположенном по улице Боженко в городе Москве, обнаружены тела пяти мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости в канализационном коллекторе. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации. Расследование по уголовному делу продолжается.

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