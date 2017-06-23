Если закон будет принят, пособия будут получать 700 тысяч детей

В Жогорку Кенеше в третьем чтении принят законопроект о государственных пособиях.

По словам инициаторов, за каждого новорожденного за счёт государства будет выплачиваться единовременное пособие (суйунчу) в размере 4000 сомов. Кроме того, детям от рождения до 3-х лет ежемесячно назначается пособие вне зависимости от дохода семьи. Для получения более подробной информации в рамках программы "Кун чабыт" взяли интервью у одного из инициаторов законопроекта, депутата Жогорку Кенеша Айнуры Осмоновой.

- Расскажите вкратце про нормы предлагаемого закона, сколько видов госпособий предусмотрено?

- Инициируемый нами закон прошел в третьем чтении. Преимущества этого закона – финансирование развития детей, поддержка матери, сохранение семьи, устранение коррупции, создание условий для получения пособий каждой семьей. Также будут созданы условия для целевого использования пенсий и других доходов. Согласно закону, при рождении ребенка будет выдаваться единовременное пособие в размере 4000 сомов, до 3-х лет – по 700 сомов, от 3-х до 16 лет – по 500 сомов.

В среднем в год рождается 150 тысяч детей. До 3-х лет – 400 тысяч детей, от 3-х лет до 16 лет – 260 тысяч детей. Таким образом, 700 тысяч детей будут обеспечены государственными пособиями.

- Проводился предварительный анализ перед разработкой закона?

- Анализ был проведён. На сегодняшний день пособие получают 279 тысяч детей. В случае принятия предлагаемого нами законопроекта, государственными пособиями будут обеспечены 700 тысяч детей.

- Сколько денег будет выделено из бюджета?

- Для реализации этого законопроекта из бюджета потребуется 7 миллиардов 965 миллионов сомов. Из этой суммы на детские пособия необходимо 5 миллиардов 330 миллионов сомов. Первоначально требуемая сумма в 2018 году составит 1 миллиард 800 миллионов сомов.

Правительство дало свое согласие. Минфин изыщет источники.

- Если помните, до этого аналогичный законопроект предлагал депутат Дастан Жумабеков. Можно было объединить два законопроекта?

- В предлагаемом Дастаном Жумабековым законе также содержатся хорошие предложения. Он требует больше средств – приблизительно 8 миллиардов сомов. Если будет реализован в качестве первого шага инициированный нами закон, то в дальнейшем будут сделаны следующие шаги.

Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org