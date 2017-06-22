ООН: к 2050 году население Земли достигнет 10 миллиардов

Население планеты вырастет с 7,6 миллиарда человек до 9,8 миллиарда к 2050 году, причем половину этого прироста обеспечат Индия, Пакистан и семь других стран с быстрорастущим населением, говорится в опубликованном 21 июня докладе Организации Объединенных Наций о мировой демографической ситуации.
К странам с высокими темпами прироста численности населения отнесены Индия, Нигерия, Конго, Пакистан, Эфиопия, Танзания, США, Уганда и Индонезия. Индия, вторая по численности населения страна в мире (сейчас 1,3 миллиарда человек), по прогнозам ООН, обойдет Китай (в настоящее время 1,4 миллиарда человек) в течение семи лет.
Уровень рождаемости снижается в большинстве стран мира; самый высокий уровень рождаемости в период с 2010 по 2015 год был в группе 47 наименее развитых стран - 4,3 рождения на одну женщину.
По прогнозам, к 2050 году население 26 стран Африки удвоится. Нигерия, страна с самыми быстрыми темпами прироста численности населения, к тому времени обойдет Соединенные Штаты по числу жителей.
По данным ООН, концентрация народонаселения в беднейших странах сделает затруднительным удовлетворение потребностей молодежи в продовольственном обеспечении, здравоохранении, образовании.
Азаттык
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