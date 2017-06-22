Дочь Атамбаева призналась, что не знает кыргызский язык

Алия Шагиева: Очень обидно, что кыргызский язык не пользуется такой распространенностью, как русский, самими же кыргызами в первую очередь.

Дочь президента Кыргызстана Алия Шагиева написала на своей странице в Facebook, что не говорит по-кыргызски и нередко сталкивается с агрессией по этому поводу.



"В целом, позицию агрессирующих людей я вижу ясно: очень обидно, что кыргызский язык не пользуется такой распространенностью, как русский, самими же кыргызами в первую очередь.



Все больше и больше мы теряем способность изъясняться на нем не только литературно, красноречиво, но и даже на бытовом уровне. В этой ситуации очень разумным действием является проявление неравнодушия, то есть попытка изменить это.



Однако желание изменить что-либо не должно никогда переходить в агрессию. Агрессия и высказывание своих мыслей в обиженном тоне растратит вашу же энергию и вряд ли продвинет вперед", - написала она.



Девушка уточнила, что незнанием кыргызского не демонстрирует пренебрежение к нему.



"Эта неспособность обусловлена простым обстоятельством: я и мой брат родились в интернациональной семье, в которой папа - кыргыз, а мама - татарка. Дома мы говорили преимущественно на русском, а в школе, в которой учились, кыргызскому языку уделялось совсем небольшое внимание. Сами понимаете, насколько слаба у нас система обучения родной речи", - пояснила Алия.

По ее словам, кыргызский язык всегда вызывал у нее уважение и желание им владеть.



"Самый древний из тюркских языков, такой звучный и с необычной жесткостью в произношении, вряд ли он может не заинтересовать. По моим наблюдениям, не нравится он лишь тем, у кого по разным причинам имеются с ним плохие ассоциации", - отметила Алия.



Девушка решила-таки выучить кыргызский и придумала, как это сделать, попросив помощи у подписчиков. Она предложила заинтересованным переводить ее посты на кыргызский, не теряя первоначального стиля изложения.



"В данное время у меня, к сожалению, нет возможности посещать языковые курсы, но я нашла не менее полезное решение. Теперь мои тексты будут публиковаться на трех языках: русском, кыргызском и английском (...)



Я также буду благодарна всем, кто поможет мне в поиске человека, способного переводить на кыргызский язык не просто механически, а сердцем", - написала Шагиева.



Впрочем, пользователи не поняли задумку Алии.



"Чингиз Айтматов писал одинаково выразительно на двух языках, если Алия стремится быть доступной для всех категорий, то она сама должна преодолеть барьеры и стать доступной. В противном случае, это все мишура. Сорри", - высказался один из комменаторов.



Источник: Nur.kz