Из-за чего поругались депутат Анвар Артыков и министр юстиции Кыргызстана

Накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Анвар Артыков поругался с министром юстиции Ураном Ахметовым.

ИА «24.kg» обратилось в Минюст за разъяснениями.

По данным ведомства, на рассмотрении Жогорку Кенеша находится законопроект, предусматривающий возможность изменения ПИН (персонифицированный идентификационный номер) по объективным причинам и на основании решения уполномоченного органа, определяемого правительством. Депутат Анвар Артыков предложил, чтобы решение о смене ПИН принимал суд.

В Минюсте пояснили, что это невозможно. В соответствии со статьей 93 Конституции основной миссией судебной системы является осуществление правосудия. Правосудие означает разрешение спора, возникшего между сторонами, по уголовным, административным, гражданским, трудовым, семейным делам.

«Наделение судов несвойственными им функциями противоречит не только вышеуказанной статье Конституции, но и самой природе судебной системы. Кроме того, предлагаемые положения приведут к несоответствию конституционному принципу разделения государственной власти, заложенному в статье 3 Основного закона. По законодательству правительство решает все вопросы государственного управления, за исключением отнесенных к компетенции Жогорку Кенеша и президента, а также судов, иных государственных органов и органов местного самоуправления», — говорится в пояснении Минюста.

В данном случае решение о присвоении или смене ПИН является функцией исполнительной власти. Учитывая изложенное, законопроектом предлагается возложить решение данного вопроса на соответствующий орган исполнительной власти. В порядке информации отмечено: в случаях если соответствующие лица будут не согласны с решением уполномоченного органа, они вправе обжаловать данное решение в суде.

Депутат Анвар Артыков заявил на заседании, что готов на коленях попросить прощения у министра юстиции Урана Ахметова, если тот окажется прав.



Ссылка: https://24.kg/vlast/55591/

