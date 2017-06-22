Ухудшилось состояние обвиняемого в мародерстве экс-депутата Тологонова

Ухудшилось здоровье обвиняемого в мародерстве Райкана Тологонова, он переведён в больницу колонии №47, о чем сообщил его сын Иса Тологонов.
Экс-депутат до этого содержался в СИЗО ГКНБ.
По словам сына Тологонова, у его отца обнаружена злокачественная опухоль.
Несмотря на то, что состояние его ухудшилось, сотрудники ГКНБ снова перевели его в тюрьму.
Райкан Тологонов был задержан по подозрению в мародерстве 2010 года.
Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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