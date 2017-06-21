Стыд и позор, как будто впервые увидели Кремль...

В данное время глава государства Алмазбек Атамбаев находится в России с государственным визитом.

В рамках визита вчера, 20 июня, он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Традиционно перед встречей главы государств обмениваются рукопожатием, фотографируются, после чего идет церемония представления членов делегации.

Поведение наших чиновников, которые ожидали в зале, стало пищей для дискуссий общественности. Дело в том, что отдельные депутаты Жогорку Кенеша, министры из состава сопровождающей президента в пятидневном важном визите официальной делегации, будто в первый раз увидели Кремль, воспользовались минутной паузой до появления президентов, чтобы сделать селфи.

Вытащили из карманов мобильные телефоны и начали снимать. Превзошли друг друга в стараниях запечатлеть себя и других на камеры, чиркин! Сами, наверное, не осознали неуместности такого поведения, но когда смотришь на эти фотографии, испытываешь чувство стыда, видя как вроде солидные люди, как будто во время заграничного вояжа, сверкая всеми 32 зубами позирует и снимают, жужжа своими телефонами. Лучше бы с такой отдачей и старанием занимались своей основной деятельностью...

Источник: egemen.kg