Депутат возмущена, что коллеги не слушают законопроекты

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова возмущена, что коллеги не слушают законопроекты.
Об этом она заявила сегодня на заседании.
Парламентарии больше часа рассматривали законопроект о статусе судей и не могли прийти к единому мнению. Инициатор поправок возмутилась: «В первом чтении у нас никто не слушает, во втором задают вопросы, а в третьем начинается все сначала. Так не должно быть».
После этого спикер парламента Чыныбай Турсунбеков отправил законопроект на голосование.
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