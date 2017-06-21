           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

Депутат возмущена, что коллеги не слушают законопроекты

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова возмущена, что коллеги не слушают законопроекты.

Об этом она заявила сегодня на заседании.

 

Парламентарии больше часа рассматривали законопроект о статусе судей и не могли прийти к единому мнению. Инициатор поправок возмутилась: «В первом чтении у нас никто не слушает, во втором задают вопросы, а в третьем начинается все сначала. Так не должно быть».

 

После этого спикер парламента Чыныбай Турсунбеков отправил законопроект на голосование.

 

 

     

Ссылка:  
 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить