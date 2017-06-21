Депутат возмущена, что коллеги не слушают законопроекты

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова возмущена, что коллеги не слушают законопроекты.

Об этом она заявила сегодня на заседании.

Парламентарии больше часа рассматривали законопроект о статусе судей и не могли прийти к единому мнению. Инициатор поправок возмутилась: «В первом чтении у нас никто не слушает, во втором задают вопросы, а в третьем начинается все сначала. Так не должно быть».

После этого спикер парламента Чыныбай Турсунбеков отправил законопроект на голосование.

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