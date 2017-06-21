Исламисты взяли детей в заложники в школе на Филиппинах

Исламисты напали на школу на юге Филиппин.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Нескольких детей боевики взяли в заложники. Информации о пострадавших пока нет. В полиции предположили, что в нападении участвовало около 300 вооруженных людей, среди которых есть члены радикального движения Исламских борцов за свободу в Бангсаморо.

Инцидент произошел на острове Минданао, где на прошлой неделе начались боевые действия между правительственными войсками и исламистами. В 2016 году основные экстремистские группировки объединились и объявили о создании на острове провинции запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

23 мая филиппинский город Марави был захвачен боевиками. Исламисты укрепили город, разместили склады оружия, боеприпасов и продовольствия в подвалах, туннелях и мечетях. Уже почти месяц правительственные силы пытаются выбить террористов из населенного пункта. Президент Родриго Дутерте заявил, что исламисты, захватившие Марави, получают поддержку от наркобаронов Минданао.

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