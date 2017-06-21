Кого уволили, а кто остался после скандала с укладкой асфальта в лужи

Кого уволили, а кто остался в Минтрансе после скандала с укладкой асфальта в лужи.

В ведомстве ИА «24.kg» рассказали, как наказали виновных.

В связи с грубейшими нарушениями технологии ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Бишкек — Кунтуу — Шопоков (22-24,4 километры) работниками ДЭП № 1 Департамента дорожного хозяйства, а также в связи с отсутствием контроля дорожных работ освобождены от должности сотрудники ДЭП № 1: начальник Амангельды Молдоболотов, главный инженер Куштарбек Аманов, прораб Узонбек Иманканов. Эти чиновники допустили нарушение технологии ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия.



В отношении же освобожденных от должности заместителя директора по экономике Департамента дорожного хозяйства Шабданбека Иманкулова, заместителя директора по производству Жумаша Содомбаева в связи с производственной необходимостью и с учетом степени тяжести совершенного проступка и перспективы судебного разбирательства внесено изменение и дополнение в приказе министерства № 61-к/1 от 4 мая. Упомянутые лица восстановлены в должности и к ним применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.



Начальник регионального отдела № 1 по Чуйской области Кубанычбек Аманов во время производства дорожно-ремонтных работ с нарушениями технологии находился в отпуске без содержания (с 5 по 25 апреля). 8 апреля и к нему не применили меры административного воздействия. В последующем Аманову в связи с отсутствием контроля за дорожными работами объявили выговор, но не уволили.



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