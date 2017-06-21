Премьера фильма "Саякбай" состоится в День независимости Кыргызстана – 31 августа. Об этом сообщили из Международного фонда "Саякбай манасчы".
На съемки картины указанным фондом выделено 100 млн сомов.
В основном съемочный процесс проходил на малой родине Саякбая Каралаева – Тонском районе. Главную роль исполнил известный киноактер Марат Жанталиев.
Роль супруги манасчы воплотила на экране актриса Тынара Абдразаева, Саякбая Каралаева в детстве сыграл юный манасчы Умет, в молодости и зрелости - Бактыбек Нурмат уулу. Образ Чингиза Айтматова воплотил его сын Эльдар. Поставил картину режиссер Эрнест Абдыжапаров.
Закрытый показ картины "Саякбай" состоится 21 июня в кинотеатре "Манас".
Источник: maralfm.kg, перевод: gezittr.org
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