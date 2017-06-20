В ЦИК не знают, как тестировать Омурбека Текебаева, находящегося в камере СИЗО

В ЦИК Кыргызстана до сих пор нет графика сдачи теста по госязыку для кандидатов в президенты.
Саму процедуру, отметим, должны расписать чиновники правительства, а задания и сумму проходного балла — Национальная комиссия по госязыку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.
По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, она предлагала коллегам направить в кабмин запрос с требованием не затягивать с графиком, поскольку выдвижение претендентов уже началось. Однако ее не поддержали по непонятным причинам.
«За 45 дней до голосования завершится подача документов, и за 35 дней до 15 октября ЦИК должен закончить регистрацию. В перечень необходимых для регистрации бумаг входит и сертификат от кандидата с результатами языкового тестирования», — пояснила Гульнара Джурабаева.
Она добавила, что фиксированного срока, когда претенденты должны начать сдавать экзамен на знание госязыка и до какого именно дня, — нет.
«Но ЦИК должен зарегистрировать кандидата или отказать претенденту в регистрации в течение 10 дней после сдачи всех документов», — напомнила Гульнара Джурабаева.
Она отметила, что непонятным остается и вопрос с лидером «Ата Мекена» Омурбеком Текебаевым.
«Текебаев выдвинул свою кандидатуру. Подал заявление. Государство не имеет права лишать его возможности баллотироваться. Да, он содержится под стражей в СИЗО ГКНБ. Но тест на знание языка он сдать должен. То есть он должен каким-то образом попасть в центр тестирования, экзамен-то будет автоматизированным. К нему в СИЗО члены комиссии выехать не смогут со всей аппаратурой», — сказала Гульнара Джурабаева.
Вопрос со сдачей языкового теста Текебаевым остается открытым.
Напомним, выдвижение кандидатов на пост президента страны началось 15 июня и завершится 15 августа.
На сегодня заявления в ЦИК о намерении баллотироваться в президенты страны подали глава общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов и лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев.
Ссылка: https://24.kg/vybory/55363/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!