Правозащитники: Ажиотаж вокруг экстремизма в Кыргызстане создают сами власти

В Кыргызстане нет ни экстремистов, ни террористов, все искусственно создается властями.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» правозащитник Акин Токталиев.

«Государственный комитет по делам религий не может проводить экспертную деятельность. Сотрудники комитета являются государственными служащими. Однако с 2010 года они провели 1,7 тысячи экспертиз. Столько же человек незаконно осудили за экстремизм. Хотя ни одна книга не признана экстремистской», — сказал Акин Токталиев.

Он добавил: чтобы стать экспертом-теологом, нужно знать только два слова — «да» и «нет». «Если заплатишь деньги, то литературу признают не экстремистской. Если не заплатишь, напишут, что в ролике содержится экстремистская направленность, и на этом основании осудят», — считает Акин Токталиев.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/55366/

