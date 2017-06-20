Правозащитники: Ажиотаж вокруг экстремизма в Кыргызстане создают сами власти

В Кыргызстане нет ни экстремистов, ни террористов, все искусственно создается властями.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» правозащитник Акин Токталиев.
«Государственный комитет по делам религий не может проводить экспертную деятельность. Сотрудники комитета являются государственными служащими. Однако с 2010 года они провели 1,7 тысячи экспертиз. Столько же человек незаконно осудили за экстремизм. Хотя ни одна книга не признана экстремистской», — сказал Акин Токталиев.
Он добавил: чтобы стать экспертом-теологом, нужно знать только два слова — «да» и «нет». «Если заплатишь деньги, то литературу признают не экстремистской. Если не заплатишь, напишут, что в ролике содержится экстремистская направленность, и на этом основании осудят», — считает Акин Токталиев.
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