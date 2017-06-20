На мэра Чолпон-Аты завели уголовное дело. За свалку, созданную в 1976 году

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После проверки Иссык-Кульской районной прокуратуры местное РОВД завело уголовное дело против мэра Чолпон-Аты Карыбека Саралаева, сообщили Zanoza.kg в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Нарушение правил охраны окружающей среды" и "Самоуправство" за организацию свалки в Бостеринском айыл окмоту.

В ходе проверки Иссык-Кульской районной прокуратуры выяснилось, что у властей не было акта на участок в селе Бостери, где образовалась свалка. Мэрия не имела также разрешения для создания мусорного полигона.



Отметим, свалка появилась еще в 1976 году. Только в марте 2017 года после общественного резонанса и писем жителей и активистов Госэкотехинспекция поручила закрыть мусорный полигон. Так как власти Чолпон-Аты продолжали складировать отходы, Госэкотехинспекция обратилась в прокуратуру, устроившую по заявлению проверку.

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