В Кыргызстане закроют все газозаправки, не отвечающие правилам безопасности

На Иссык-Куле взорвалась газозаправочная станция. Есть погибшие

Взрыв газа на Иссык-Куле. МЧС опровергло, что пожарные приехали без воды



Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков распорядился закрыть в Кыргызстане все газозаправочные станции, которые не соответствуют правилам техники безопасности. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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Напомним, вчера, 19 июня, в 17.10 в селе Ананьево Иссык-Кульской области произошел взрыв на газозаправочной станции. Двое погибли, 7 человек в тяжелом состоянии, у некоторых до 90% ожогов тела. Для устранения пожара было привлечено три пожарных расчета. Пожар удалось локализовать в 18.37. Также сообщается, что в 10 метрах от станции расположена частная АЗС, пожарным удалось локализовать основной очаг пожара, и огонь не дошел до нее. Сгорело пять автомашин. Причины пожара уточняются.

"Премьер-министр республики распорядился провести обследование технического состояния всех газозаправочных станций республики и закрыть те из них, которые не соответствуют правилам техники безопасности", - сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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