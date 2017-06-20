МЧС: Погибшие при взрыве газа - отец с 9-летним сыном

На Иссык-Куле взорвалась газозаправочная станция. Есть погибшие
В МЧС уточнили данные о погибших во время взрыва на газозаправочной станции в селе Ананьево Иссык-Кульской области.
Как сообщается, при взрыве погибли отец с сыном:
Буторин Денис Владимирович, 2007 года рождения, село Манас Сокулукского района.
Отмечается, что 9-летний мальчик приехал на заправку вместе с отцом. Когда произошел взрыв, он находился в салоне машины.
Напомним, вчера, 19 июня, в 17.10 в селе Ананьево Иссык-Кульской области произошел взрыв на газозаправочной станции. Двое погибли, 7 человек в тяжелом состоянии, у некоторых до 90% ожогов тела. Причина взрыва пока не сообщается, ликвидация пожара продолжается. По предварительным данным МЧС, сгорели один газовоз, два портера, один легковой автомобиль и газовые баллоны. Для устранения пожара было привлечено три пожарных расчета. Пожар удалось локализовать в 18.37. Также сообщается, что в 10 метрах от станции расположена частная АЗС, пожарным удалось локализовать основной очаг пожара, и огонь не дошел до нее.
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