В парламенте выясняют, кто разрешил строить школу в Узгене, где вскоре сошел оползень

В парламенте Кыргызстана подняли вопрос о том, кто разрешил строить школу в зоне, где позже сошел оползень и здание осталось под завалами.
Эту тему затронули сегодня на заседании парламентской фракции "Ата Мекен", где обсуждались вопросы соблюдения норм и требований строительства.
Как сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша, депутат Алмамбет Шыкмаматов поднял вопрос об ответственности государственных чиновников, которые дали разрешение на строительство нового здания школы в Узгенском районе Ошской области в опасной зоне, где позже сошел оползень:
- Позиции государственных органов разнятся. Если МЧС предупреждало о вероятной опасности население, то почему Госархстрой ведет строительство нового здания школы в опасной зоне?
В ответ представители Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что на строительство здания школы было направлено около 10 млн сомов, и на сегодняшний день идет служебное расследование по этому вопросу.
Напомним, весной 2017 года на юге Кыргызстана сошло несколько разрушительных оползней, в том числе, в Узгенской районе. Так, 29 апреля в 6:40 утра в селе Аюу-Сай айыльного аймака Зергер сошел оползень, под которым погибло 24 человека, в том числе 9 детей.
А в сельском округе Жалпак-Таш в результате оползня под землей остались 54 дома и 35 электрических столбов.
Азаттык
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