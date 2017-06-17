В парламенте выясняют, кто разрешил строить школу в Узгене, где вскоре сошел оползень

В парламенте Кыргызстана подняли вопрос о том, кто разрешил строить школу в зоне, где позже сошел оползень и здание осталось под завалами.

Эту тему затронули сегодня на заседании парламентской фракции "Ата Мекен", где обсуждались вопросы соблюдения норм и требований строительства.

Как сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша, депутат Алмамбет Шыкмаматов поднял вопрос об ответственности государственных чиновников, которые дали разрешение на строительство нового здания школы в Узгенском районе Ошской области в опасной зоне, где позже сошел оползень:

- Позиции государственных органов разнятся. Если МЧС предупреждало о вероятной опасности население, то почему Госархстрой ведет строительство нового здания школы в опасной зоне?

В ответ представители Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что на строительство здания школы было направлено около 10 млн сомов, и на сегодняшний день идет служебное расследование по этому вопросу.

Напомним, весной 2017 года на юге Кыргызстана сошло несколько разрушительных оползней, в том числе, в Узгенской районе. Так, 29 апреля в 6:40 утра в селе Аюу-Сай айыльного аймака Зергер сошел оползень, под которым погибло 24 человека, в том числе 9 детей.

А в сельском округе Жалпак-Таш в результате оползня под землей остались 54 дома и 35 электрических столбов.

Азаттык