За два года в КР 1688 детей определены в интернаты и более 30 - в семьи

В Кыргызстане с 2014 по 2016 годы в детские учреждения интернатного типа направлено 1688 детей, а в приемные семьи размещено более 30 детей.

Как передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, эти цифры на семинаре-совещании "Положение детей в Кыргызстане" сегодня озвучила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова. Она выразила обеспокоенность в связи с возрастающим числом детей, помещенных в детские учреждения интернатного типа, и тем, что усилия государства в рамках политики сокращения числа таких детей не приносят результатов:

- В настоящее время в детских учреждениях интернатного типа воспитываются около 9 тысяч детей, из них лишь 6% являются круглыми сиротами. Остальные имеют родителей или других близких родственников. Дети - самое дорогое и ценное в жизни. Мы же в поисках средств для их обеспечения, в погоне за заработком оставляем детей без необходимого внимания и воспитания. Оставляем их в учреждениях с трехразовым питанием, полагая, что для детей эти условия лучше. Сейчас мы все должны задаться вопросом: оправдают ли заработанные средства упущенное время в воспитании детей?

Она также обратила внимание на то, что в настоящее время интернат стал восприниматься как учреждение, которое лучше родителей может обеспечить потребности ребёнка, нет понимания того, что интернатная система воспитания может иметь негативные последствия для ребенка и общества в целом.

По словам Чолпон Султанбековой, сейчас на стадии принятия правительством КР находится проект комплексной программы по поддержке семьи и защиты детей на 2018-2018 годы, которая будет направлена на укрепление института семьи, а также обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье.

Азаттык