Центр судебного представительства правительства КР сообщает о том, что Верховный суд Канады вынес решение в пользу Кыргызской Республики и ОАО
"Кыргызалтын" по вопросу бенефициарной собственности акций канадской компании "Центерра Голд Инк", отказав истцам в последней возможности обжалования.
Как уточняет отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, ранее истцы четырех международных арбитражных разбирательств - акционер ЗАО "Манас Банк" Валерий Белоконь, турецкая компания "Систем Мюхендислик", канадская компания "Станс Энерджи Корп." и турецкая компания "Энтес" - подали заявление в Высокий суд провинции Онтарио (Канада) с просьбой исполнить вынесенные против КР международные арбитражные решения на территории Канады за счет акций ОАО "Кыргызалтын" в канадской компании "Центерра Голд Инк.".
Истцы утверждали, что хотя юридически акции в «Центерре» принадлежат "Кыргызалтыну", фактически, собственником акций является Кыргызская Республика, и поэтому вынесенные против КР арбитражные решения могут быть исполнены путем наложения взыскания на акции в "Центерре".
Своим решением от 11 июля 2016 года Высокий суд Онтарио отверг аргументы истцов и признал, что Кыргызская Республика не является собственником акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", зарегистрированных на имя ОАО "Кыргызалтын". После того, как апелляции истцов были отклонены Апелляционным судом Онтарио, истцы обжаловали решение в Верховный суд Канады. Своим решением от 15 июня 2017 года, Верховный суд Канады отклонил апелляцию истцов.
Таким образом, ни указанные четыре арбитражные решения, ни какие-либо будущие арбитражные решения против Кыргызской Республики не могут быть исполнены за счет наложения взыскания на акции в "Центерре", принадлежащие "Кыргызалтыну".
Решение Верховного суда Канады дальнейшему обжалованию не подлежит.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!