Суд Канады вынес решение в пользу КР и "Кыргызалтына" по акциям Центерры

Центр судебного представительства правительства КР сообщает о том, что Верховный суд Канады вынес решение в пользу Кыргызской Республики и ОАО

"Кыргызалтын" по вопросу бенефициарной собственности акций канадской компании "Центерра Голд Инк", отказав истцам в последней возможности обжалования.

Как уточняет отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, ранее истцы четырех международных арбитражных разбирательств - акционер ЗАО "Манас Банк" Валерий Белоконь, турецкая компания "Систем Мюхендислик", канадская компания "Станс Энерджи Корп." и турецкая компания "Энтес" - подали заявление в Высокий суд провинции Онтарио (Канада) с просьбой исполнить вынесенные против КР международные арбитражные решения на территории Канады за счет акций ОАО "Кыргызалтын" в канадской компании "Центерра Голд Инк.".

Истцы утверждали, что хотя юридически акции в «Центерре» принадлежат "Кыргызалтыну", фактически, собственником акций является Кыргызская Республика, и поэтому вынесенные против КР арбитражные решения могут быть исполнены путем наложения взыскания на акции в "Центерре".

Своим решением от 11 июля 2016 года Высокий суд Онтарио отверг аргументы истцов и признал, что Кыргызская Республика не является собственником акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", зарегистрированных на имя ОАО "Кыргызалтын". После того, как апелляции истцов были отклонены Апелляционным судом Онтарио, истцы обжаловали решение в Верховный суд Канады. Своим решением от 15 июня 2017 года, Верховный суд Канады отклонил апелляцию истцов.

Таким образом, ни указанные четыре арбитражные решения, ни какие-либо будущие арбитражные решения против Кыргызской Республики не могут быть исполнены за счет наложения взыскания на акции в "Центерре", принадлежащие "Кыргызалтыну".

Решение Верховного суда Канады дальнейшему обжалованию не подлежит.

Азаттык