Глава Минтранса не смог уволить дорожников, укладывавших асфальт в лужи

Можно ли укладывать асфальт в лужи? Уволили пять начальников ДЭП
Сегодня, 16 июня, на заседании парламентской фракции СДПК депутат Рыскелди Момбеков поинтересовался, почему сотрудники, укладывавшие асфальт в лужи, были уволены, но все равно до сих пор работают. Об этом сообщает "ВБ".
"Сам премьер-министр заявил об увольнении этих сотрудников, и это даже тиражировалось в СМИ. Однако недавно видел, как они спокойно работают. Получается, что обманули общественность или премьера", - вопросил депутат.
В свою очередь министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов признался, что не смог их уволить, так как после приказа об увольнении пришли их адвокаты и он был вынужден оставить их на работе. "Нельзя строить дорогу, когда идет дождь, однако все материальные расходы возмещены", - добавил он.
Отметим, ранее на заседании одного из комитетов премьер-министр заявлял о том, что сотрудники, укладывавшие асфальт в лужи на перевале Тоо-Ашуу, были уволены.
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