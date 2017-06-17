В Кыргызстане останется только 30 госпредприятий

Правительство Кыргызстана продолжит работу по оптимизации государственных предприятий, в итоге их останется не более 30, остальные преобразуют в госучреждения, филиалы, акционерные общества.

Об этом сообщили на рабочем совещании у премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

"Общие доходы государственных компаний по итогам 2016 года составили 74,7 миллиарда сомов, расходы — 69,1 миллиарда".

Сооронбай Жээнбеков

«Деятельность госкомпаний была забыта и отодвинута на второй план с предоставлением полной самостоятельности в управлении их руководителям и отраслевым министерствам», — сказал глава правительства.

Он констатировал, что в 2016 году ни один из госорганов не располагал точными данными о количестве госпредприятий, их информация разнилась и не соответствовала действительности.

Председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков заявил, что анализ деятельности госпредприятий и акционерных обществ с госдолей показал крайнюю необходимость оптимизации их деятельности.

Выявлено, что многие предприятия занимаются несвойственной уставным целям деятельностью, во многих раздут штат. Таковыми, в частности, являются ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу», ГП «Чыгыш автовокзалы», ГП «Кыргызжилкоммунсоюз», говорится в сообщении.

В 2017 году запущен процесс сбора информации в электронном формате и создания единого автоматизированного реестра госимущества КР. В результате выявлено, что из 1 тысячи 130 зарегистрированных предприятий 900 существуют только на бумаге.

Болсунбек Казаков

На сегодня количество госпредприятий с 1 тысячи 130 сокращено до 137.

Глава правительства поручил ФУГИ детально проанализировать каждое из 137 действующих госпредприятий и внести предложения по ликвидации, акционированию, преобразованию в госучреждения, филиалы, а также ускорить создание электронной торговой площадки, где продажа и аренда государственного имущества будет производиться в режиме онлайн, говорится в сообщении.



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