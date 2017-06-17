Суд над Садыром Жапаровым приостановлен

Процесс по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова приостановлен. Адвокаты подали кассационную жалобу в Бишкекский городской суд на решение Первомайского райсуда оставить подсудимого под стражей.
Юристы, представляющие его интересы, ходатайствуют об изменении ему меры пресечения на домашний арест.
Садыр Жапаров задержан 25 марта и водворен СИЗО-1. Он обвиняется в захвате заложника и хулиганстве.
По делу потерпевшим проходит бывший глава Иссык-кульской области Эмильбек Каптагаев. Однако он неоднократно заявлял о том, что никаких претензий к подсудимому не имеет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/55074/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!