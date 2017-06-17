«Салам-Алик» сделал еще шаг к победе в чемпионате Кыргызстана по волейболу

«Салам-Алик» сделал еще шаг к победе в чемпионате Кыргызстана-2017 среди женских команд по волейболу.
Накануне, 15 июня, в рамках национального первенства состоялось три встречи. С одинаковым счетом 3:0 «Алай-Датка» победил «Билим», а «Дордой-Намыс» одолел «Сольвейг Спорт». Многократный чемпион страны «Салам-Алик» в упорной борьбе (3:2) был сильнее «Улара» — одного из главных конкурентов в борьбе за «золото».
На сегодня намечено три матча: «Сольвейг Спорт» — «Билим», «Салам-Алик» — «Дордой-Намыс», «Алай-Датка» — «Улар».
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