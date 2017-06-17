Очень смешные посты и гифки о том, что красавчик Лео получил "Оскар"
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал подаренную ему статуэтку кинопремии "Оскар" американским правоохранителям, расследующим хищения из государственного инвестиционного фонда Малайзии, сообщает Reuters. Представители Ди Каприо распространили заявление, согласно которому следователям, помимо статуэтки, были переданы также и другие подаренные ему предметы. Актер принял их для организации благотворительного аукциона.
Напомним, в 2016 году Министерство юстиции США обвинило продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит". В качестве подарка за съемки в фильме Ди Каприо получил от продюсеров статуэтку, выигранную в 1954 году другим легендарным актером Марлоном Брандо. Ведомство также добивалось ареста прав на фильм "Волк с Уолл-стрит" в связи с подозрением в незаконном финансировании.
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