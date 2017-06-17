Просившая милостыню на операцию сына теперь ищет переводчика в Турции

Женщина, просившая милостыню на улицах Бишкека для операции своего сына, ищет переводчика в Турции.

Об этом на своей странице в Facebook написала ее дочь Айсулуу Алыбаева.



Напомним, 21-летний Арген с терминальной стадией почечной недостаточности нуждается в пересадке почки. Чтобы оплатить процедуру гемодиализа, мать парня попрошайничала на "Дордое".

Как сообщается, ее мать и брат Арген прибыли в Стамбул на операцию. Их встретила девушка по имени Элиа, которая учится на первом курсе в мединституте. Она все время проводила с ними и помогала при разговоре на турецком.

"К сожалению, из-за ее учебы она не сможет быть все время с нами, а услуги переводчика стоят 2 500 сомов. Мы боимся, что накопленные деньги потратим только на переводчика и останемся без средств. Кроме того, в Минздраве нам неправильно представили информацию, и документы неправильно оформлены. Нам нужно теперь все заверить апостилем", - сообщила Айсулуу.

Из-за трудностей с языком семья просит отозваться кыргызстанцев в Турции и помочь им в переводе при разговоре с врачами.

С ними можно связаться через WhatsApp: +996703621635 или позвонив на номер: +905050594205.

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