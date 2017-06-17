До каких пор Иса Омуркулов будет защищать под своим крылом депутата Ж. Мусабекову?

Социал-демократическая партия в Жогорку Кенеше еще не рассматривала вопрос в связи с депутатом Жылдыз Мусабековой.
Об этом сообщил глава фракции Иса Омуркулов, пришедший в «Клуб Азаттыка» радио «Азаттык».
- В интернете была такая информация. Это вызвало различные мнения. Надо установить, уточнить, насколько это правдиво. Мы дали возможность доказать сказанные тогда слова. Это надо уточнить. Мы не силовой орган для принятия какого-то решения. Но есть моральная сторона. Конечно, мы должны рассмотреть моральную сторону. Мы, депутаты, вместе обсудим, а потом придем к одному решению.
2 мая в интернете вышла аудиозапись телефонного разговора депутата Жылдыз Мусабековой и журналиста газеты «Алиби» Уполь Анаркуловой. В аудиозаписи записано, как депутат угрожала журналистке за распространение неподтвержденной информации о ней. Поздней народная представительница заявила, что та аудиозапись смонтирована, однако журналистка сказала, что аудиозапись не поддельная.
12 мая журналистка обратилась через Фейсбук к президенту, спикеру парламента, лидеру фракции СДПК, председателю комитета Жогорку Кенеша по этике и регламенту, министру культуры, информации и туризма. После этого было сказано о рассмотрении жалобы журналистки в президентском аппарате. Руководитель отдела информационной политики президентского аппарата Алмаз Усенов сообщил 13 июня «Азаттыку» об отправке 13 июня жалобы Анаркуловой в парламент.
Источник: газета «Алиби» №11 от 15.06.2017/стр.7, перевод: gezitter.org
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