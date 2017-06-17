Сможет правительство удержать на своем балансе национализированные пансионаты?

За последний месяц на баланс государства переведено два пансионата.

Первый из них передан на баланс Министерства образования, второй – Минкультуры. Соответствующие постановления подписал глава правительства Сооронбай Жээнбеков.

На сегодняшний день на балансе государства имеется 30 пансионатов, 29 из них расположены в Иссык-Кульской, один – в Ошской области. Все эти пансионаты принадлежат государственным ведомствам.

В этом месяце вынесено решение, что ещё два пансионата отходят во владение правительства. Пансионат "Асыл" передан Министерству образования, пансионат "Витязь" – Министерству культуры. Соответствующие постановления подписал 13 июня глава правительства Сооронбай Жээнбеков, сообщил радио "Марал" заместитель председателя фонда госимущества Бакытбек Мураталиев. По его словам, перешедшие на баланс государства оздоровительные комплексы будут работать в прежнем режиме:

- Министерству образования передан пансионат "Асыл". Учителя из разных уголков республики получили возможность для отдыха. Сегодня на баланс Министерства культуры перешла здравница "Витязь". Они не будут финансироваться из бюджета, а будут работать по принципу самофинансирования.

Условия в государственных пансионатах значительно хуже, чем в частных оздоровительных комплексах. Причину такого положения депутат Тазабек Икрамов видит в разгильдяйстве руководителей. Поэтому необходимо назначать достойных руководителей, чтобы пансионаты функционировали успешно, говорит народный избранник:

- Сюда надо поставить компетентных руководителей, которые не будут колебаться, стоит или не стоит ремонтировать пансионат, потому что он государственный. Если поставить сюда сильных руководителей, то будет лучше, чем в частных пансионатах.

Чтобы не потерять гособъекты, каждое министерство должно разработать конкретный план по развитию ведомственных пансионатов, говорит экономист Кубанычбек Идинов:

- Необходимо разработать планы развития с министерством или правительством, начиная с момента передачи пансионатов министерствам. В настоящее время у иссык-кульских пансионатов много возможностей.

Министерства, только получившие пансионаты, еще не разработали стратегии развития. Это представители ведомства объясняют тем, что еще не закончено оформление необходимых документов.

Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org