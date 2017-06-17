Рита Карасартова, правозащитница: "Вручение матерям звания "Мать-героиня" превратилось в большую коррупцию"

Сегодня становится очевидно, что вручение звания "Мать-героиня" превратилось в источник коррупции.

- Госпожа Рита, депутаты парламента во главе с Исхаком Масалиевым предлагают не вручать звание "Мать-героиня" тем, чьи дети были привлечены к судебной ответственности. Разве это справедливо? Ведь нельзя оставлять мать без звания, если сын замешан в мелком преступлении или был несправедливо осужден?

- Такая норма существовала и ранее, поэтому матери не получали звание "Мать-героиня". Значит, наша власть незаконно не давала им звания, если вопрос поднимается только сейчас? Только недавно мы обсуждали вопрос, выступали против, написали письмо и намеревались собрать подписи. Потому что если человека осудили вследствие ДТП, то его мать не получит звание.

Сегодня становится очевидно, что вручение звания "Мать-героиня" превратилось в источник коррупции. Потому что чуть ранее комиссия при президенте говорила: "Если один из 7 детей осужден, то звание не вручается". Сегодня эту норму предлагает внести в закон депутат ЖК Исхак Масалиев. Если до этого не вручали звание, то на каком законе основывались подобные решения? Недопустимо преступное отношение государства к матерям 7 детей, которым отказано во вручении звания из-за того, что сын был осужден или двое детей из 7 были рождены от второго мужа и т.д.

Рай находится под ступнями матери. Женщины не пожалели своего здоровья, совершили героизм. Вместо того чтобы оказать почет пожилым женщинам, решили придраться к мелочам. Сейчас многие матери горюют. В таких условиях государство должно понести ответственность за свои незаконные дела.

Источник: газета "Азия news" №24 от 15.06.2017 / стр. 9, перевод: gezitter.org