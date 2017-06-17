ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Т.Сарпашева по тендеру на закупку бланков

Госкомитет нацбезопасности прекратил уголовное дело в отношении Тайырбека Сарпашева по тендеру на закупку бланков.

Об этом говорится в его заявлении, которое он распространил 15 июня по вопросу своей отставки с должности председателя Государственной регистрационной службы.

Как пояснил Т.Сарпашев, 12 июня 2017 года ГКНБ прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело, по которому его обвиняли.

В пресс-службе ГКНБ подтвердили информацию о прекращении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева и других должностных лиц ГРС по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса.

«28 марта 2013 года ГРС провела тендер на закупку бланков для регистрации свидетельств гражданского состояния методом неограниченных торгов на сумму 8 млн сомов. В тендере участвовали ОсОО «Т.П.» и ОАО «У.», победителем было признано ОсОО «Т.П.». 24 апреля 2013 года Министерство финансов в адрес вице-премьер-министра Т.Сарпашева направило письмо, что тендер был признан состоявшимся. Однако, несмотря на это, 25 апреля 2013 года Т.Сарпашев дал незаконное протокольное поручение на разрешение ГРС на закупку бланков свидетельств о рождении методом из одного источника у ОАО «У.». На основании чего председатель ГРС, не заключая договор поставки с победителем тендера, принудил гендиректора ОсОО «Т.П.» заключить договор на приобретение у ОАО «У.» 40 тыс. бланков свидетельств о рождении. Бланки были распределены по территориальным подразделениям Департамента регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС) и в полном объеме выданы новорожденным детям граждан Кыргызской Республики», - сообщали в Генпрокуратуре.

Согласно заключению рабочей группы ГРС по вопросу проведения мониторинга и оценки деятельности ДРАГС от 18 июня 2015 года, указанные бланки являются производственным браком и подлежат замене. Так как, в микротексте бланка «свидетельство о рождении» написано «свидетельство о заключении брака».

С 24 сентября 2012 года по 7 февраля 2014 года председателем ГРС был Эрлан Сапарбаев.

АКИпресс