Омуркулов: Рассмотрим моральную сторону случая с Мусабековой

Социал-демократическая фракция Жогорку Кенеша ещё не рассматривала вопрос депутата Жылдыз Мусабековой, сообщил фракционный лидер Иса Омуркулов, посетив "Азаттык клуб".

"В интернете была такая информация. Это породило различные мнения. На каком уровне информация правдива, надо выяснить и доказать. Поэтому предоставили возможности для доказательства высказанных слов. Это необходимо доказать. Мы не силовой орган, чтобы принимать какое-либо решение. Но есть моральная сторона. Безусловно, мы должны рассмотреть моральную сторону. Мы, депутаты, обсудим вместе, потом придем к одному решению", - сказал Омуркулов.

Второго мая в интернете появилась аудиозапись телефонного разговора между депутатом Жылдыз Мусабековой и журналистом газеты "Алиби" Упель Анаркуловой, в котором народная избранница угрожает журналистке за распространение неуточненной информации. Позже депутат заявила, что данное видео – это монтаж, но журналистка заявила, что запись подлинная.

Журналистка 12 мая через Фейсбук обратилась к президенту, спикеру парламента, лидерам фракции СДПК, председателю профильного комитета по этике и регламенту Жогорку Кенеша, министру культуры, информации и туризма. Руководитель отдела информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов 13 июня сказал "Азаттыку", что жалоба Анаркуловой направлена в парламент.

Жылдыз Мусабекова является членом парламентской фракции СДПК.

Источник: Азаттык, перевод: gezitter.org