Инициаторы закона о выборах урезали права общественных наблюдателей

Инициаторы закона о выборах в Кыргызстане урезали права общественных наблюдателей.

Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, в закон о выборах президента в последний момент внесли ограничения в части того, что на участке может находиться только один общественный наблюдатель. «Зачем вносятся такие поправки? Зачем из наблюдателей делать статистов? Это подрывает доверие, что выборы пройдут честно», — сказала Наталья Никитенко.

Инициатор поправок Асель Кодуранова пояснила, что от наблюдателей один человек будет присутствовать на участке. «Если у них есть документы, которые показывают, что были нарушения в отношении кандидата, чьи интересы они защищают, пусть подают жалобы. Мы этого не запрещаем», — отметила депутат.

Сегодня депутаты намерены утвердить дату президентских выборов.



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