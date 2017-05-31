Китайские инвесторы готовы поставить в Бишкек 50 современных аппаратов для гемодиализа

В Бишкекском городском кенеше прошла встреча депутатов горкенеша с китайскими инвесторами. Во встрече приняли участие председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев, лидер фракции “Онугуу-Прогресс” Таалайбек Сариев и известные китайские медики, профессор Ши Вей и Ли Бо.

В Бишкекском городском кенеше прошла встреча депутатов горкенеша с китайскими инвесторами. Во встрече приняли участие председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев, лидер фракции “Онугуу-Прогресс” Таалайбек Сариев и известные китайские медики, профессор Ши Вей и Ли Бо.Об этом сообщают в пресс-службе горкенеша.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в сектор здравоохранения. Был рассмотрен вопрос строительства современного медицинского центра по заболеванию почек.

По мнению председателя Бишкекского городского кенеша, это социально значимый проект, поскольку центр будет оснащен современным медицинским оборудованием и обеспечит доступность и качество оказания медицинской помощи больным с почечной недостаточностью”- сказал Канатбек Музуралиев.

В свою очередь профессор медицины Ши Вей отметил, что китайская сторона готова поставить 50 современных аппаратов для гемодиализа, что позволит продлить жизни пациентам на многие годы.

Китайские инвесторы планируют построить два медицинских центра - в городах Бишкеке и Оше.

