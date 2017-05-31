КырПрокуратура возбудила дело против министров Чудиновского правительства

Генпрокурор возбудила уголовное дело в отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева 29 мая 2017 года возбудила уголовное дело в отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

По подписи генпрокурора депутатов ловят, как кроликов, а на генпрокурора никто не может возбудить дело, - депутат

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Государственного комитета национальной безопасности.

Справка:

Жапаров Акылбек Усенбекович в период с октября 2009 по апрель 2010 года занимал должность первого вице-премьер-министра КР. 24 декабря 2011 года указом президента КР был назначен министром финансов КР.

Чудинов Игорь Витальевич в период с 24 декабря 2007 года по 21 октября 2009 года занимал должность премьер-министра Кыргызстана. С 6 ноября 2009 года назначен генеральным директором Фонда развития КР.

На данный момент И.Чудинов и А.Жапаров - депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва от партии "Бир бол".

ОАО "Машиноиспытательная станция" расположено по адресу: Ысык-Атинский р-он, г.Кант, ул. Советская, 3.

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Продолжение: Подробности уголовного дела в отношении депутатов ЖК И.Чудинова, А. Жапарова, экс-министров Ч.Узакбаева и Т.Айдаралиева

ГКНБ предоставил подробности по уголовному делу, возбужденному генеральным прокурором КР в отношении ряда высокопоставленных чиновников и депутатов ЖК КР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК КР (коррупция).



Из собранных материалов следует, что 17 июля 2009 года на основании распоряжения премьер-министра КР Игоря Чудинова Министерством финансов КР в лице Госфонда развития экономики в нарушение требований действующего законодательства, необоснованно и незаконно была выделена бюджетная ссуда в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция" для целей реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 31 декабря 2012 года.

Генпрокурор возбудила уголовное дело в отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лицДо подписания вышеуказанного распоряжения гражданка Т.Шандецкая (теща И.Чудинова) приобрела 24% акций ОАО "Машиноиспытательная станция" у ОсОО "Бишкекстроймонтаж". Также акциями ОАО "Машиноиспытательная станция" владели А.Жапарова (супруга экс-министра экономики и финансов КР А.Жапарова) и другие лица.

В последующем, ГФРЭ при Министерстве финансов дважды (в 2012 и 2015 году) необоснованно и незаконно были продлены сроки возврата задолженности ОАО "Машиноиспытательная станция" по выплате государственной бюджетной ссуды.



По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ОАО "Машиноиспытательная станция" перед Министерством финансов КР составляет 237 млн 791 тыс. 75 сомов. Кроме того, в данное время, согласно материалам уголовного дела, фактическим владельцем 95% акций ОАО "Машиноиспытательная станция" являются лица, аффилированные с депутатом ЖК КР А.Жапаровым.



Согласно заключению судебного эксперта, ОАО "Машиноиспытательная станция" из поступивших от республиканского бюджета в виде целевой ссуды денежных средств не по целевому назначению использованы 68 млн 248 тыс. 50 сомов.



Таким образом, в результате противоправных действий И.Чудинова, экс-министров сельского хозяйства и мелиорации Чынгысбека Узакбаева и Таалайбека Айдаралиева, экс-министра экономики А.Жапарова и других связанных с ними лиц государству был причинен ущерб в особо крупном размере.



Расследование данного уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ КР.

Источник - Tazabek

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