В Германии начали тестировать форму для беременных солдат

Министерство обороны Германии объявило на начале тестирования военной формы для женщин-солдат на поздних сроках беременности.

Инициатива создания военной формы и ее полевого варианта для беременных военнослужащих принадлежит министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен. С такой идеей она выступила еще в 2015 году.

Для тестирования формы уже выбраны 60 добровольцев. Внедрение нового типа формы запланировано на 2018 год, передает Deutsche Welle.

В настоящее время в бундесвере служат более 20 тыс. женщин, около 400 из них беременны.

В феврале сообщалось, что численность армии Германии к концу 2024 года вырастет на 20 тыс. - до 198 тыс. военнослужащих, число гражданских сотрудников увеличится до 61,4 тыс. человек в связи с новыми угрозами и ростом числа задач бундесвера.

Источник - Взгляд