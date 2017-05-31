Как назвать готовых ради грантов поступиться миром и стабильностью в своем государстве?

В ряде отечественных СМИ опубликовано несколько материалов по поводу того, что зарубежные организации вроде ОБСЕ и ООН не очень охотно лезут во внутренние дела Кыргызстана.

Либералы до глубины души возмущены тем, что международные институты в последнее время стали более аккуратны в оценке процессов, происходящих в республике.

Действительно, ни одна авторитетная зарубежная структура не признала обвиняемых в попытке двух государственных переворотах узниками совести, хотя местные правозащитники регулярно выходят на митинги то к зданию ГКНБ, то к иностранным посольствам с призывами обратить внимание на группы заговорщиков Бекболота Талгарбекова и Бектура Асанова, которые подозреваются в подготовке и попытке вооруженного захвата власти. Местные НПОшники старательно, но пока безуспешно пытаются убедить иностранных доноров в том, что эти политики совсем не уголовники, а жертвы политических репрессий.

Не удостоились внимания международных демократических институтов и опальные представители депутатского корпуса. Как ни пытается атамекеновское трио, обвиняемое в групповой коррупции, построенной на мошенничествах и аферах, привлечь к себе внимание международных институтов, эффекта никакого. Текебаева, Салянову и Шыкмаматова продолжают по инерции пиарить несколько СМИ с либеральной либо неопределенной ориентацией. Периодически пытаются смешать уголовные дела с политикой. Другой поддержки у подозреваемых в серьезных преступлениях против государства просто нет.

Особым раздражителем для отечественной либеральной общественности становится признание лидеров иностранных государств и руководителей тех же международных организаций того, что на самом деле Кыргызстан добился определенных успехов в плане свободы слова и пресловутой демократии. Это признают на самом высоком уровне, и даже после того, как в республике был проведен референдум по изменению Конституции. Эти факты до того нервируют либеральную прессу, что ее представители начали кусать руку дающего. А это очевидный сигнал к тому, что пролонгация грантовой поддержки для некоторых СМИ под вопросом.



Ложь и клевета сделали свое дело. Грязные технологии обмана и передергивания фактов какое-то время работали. Общество нервировали фейками, отдельные СМИ оказались в буквальном смысле интегрированы в среду вечно недовольных оппозиционеров. И сейчас уже бесполезно отрицать, что информационные вбросы и провокации, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике, моделируются искусственно. И каждый день через определенные ресурсы общество травят негативом. Создается впечатление, что чем больше грязи и домыслов выплескивается в информационное пространство, тем выше гонорары за статьи и репортажи. Однако, похоже, иностранные доноры разочаровались в избранной ими стратегии и постепенно сворачивают финансирование как либеральных правозащитников, так и масс-медиа.

С какой стати иностранные организации должны спонсировать тех, кто вымещает злобу на собственном государстве и действует по принципу "чем хуже, тем лучше"? Таким образом, либералы сейчас лишаются безусловного права на клевету и провокации. Их однотипные послания уже практически никто не тиражирует и тем более не читает. Но риторика НПО по-прежнему звучит угрожающе, теперь они пытаются шантажировать не только власть, но и своих зарубежных спонсоров.

Со временем привычка сидеть на грантах становится очень пагубной. Сравнить это можно с наркозависимостью. Как только иссякают финансовые потоки, у грантоеда начинается ломка. За очередной транш они готовы продать все что угодно - и собственную страну, мир и покой граждан, и поступиться своими же принципами. Вот поэтому у этой категории лиц коррупционеры считаются политзаключенными, провокаторы - борцами за права человека. Граждан, поддерживающих стабильность, обливают помоями, распространяя откровенную клевету. И как можно называть таких борцами за свободу слова и демократию?

Источник: kurch.kg, перевод: gezitter.org