Акылбек Жапаров: "Прочитал о возбужденном на меня уголовном деле в СМИ"

Как сообщил сегодня, 30 мая, порталу SUPER.KG депутат парламентской фракции "Бир бол" Акылбек Жапаров, он прочитал о возбужденном на него уголовном деле в средствах массовой информации.

Депутат отметил, что не располагает данными по этому уголовному делу. Также сказал, что повестка на допрос ему не поступала.

Напомним, Генпрокуратура 29 мая, на основании материалов ГКНБ, возбудила уголовное дело в отношении Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова.

"Уголовное дело в отношении депутатов фракции "Бир бол" Чудинова и Жапарова возбуждено Генпрокуратурой на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

Основанием для возбуждения дела стал факт незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция". Расследование уголовного дела ведет Следственное управление Государственного комитета национальной безопасности", - информировал пресс-секретарь Генпрокуратуры Алманбет Абдраманов.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org