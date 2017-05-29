Подведены предварительные итоги выборов в горкенеши

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов озвучила предварительные итоги очередных и внеочередных выборов в городские кенеши.
Согласно предварительным данным, в городе Ноокате Ошской области СДПК набрала 53,3% голосов избирателей, партия «Элдик» - 17,96%, «Республика» - 11,11% и за партию «Замандаш» проголосовало 8,96% избирателей. Предварительно, социал-демократы получат 12 мандатов, «Элдик» - 4, «Республика» и «Замандаш» - могут получить по 2 мандата.
В городе Кок-Жангак Джалал-Абадской области первую строчку с 52,6% голосов тоже занимает СДПК, у «Партии коммунистов Кыргызстана» 12%, а «Онугуу-Прогресс», предварительно, получает 7% голосов избирателей.
В городе Кемине Чуйской области с 32,75% голосов пока лидирует СДПК, у «Республики» - 25,05%, партия «Патриот» с 15,26% на третьем месте, а за «Кыргызстан», предварительно, отдали голоса 11,33% избирателей. В число победителей выборов в этом городе может пробиться партия «Баба-Дыйкан».
В Джалал-Абаде подсчитаны бюллетени на 23 избирательных участках из 25. По итогам подсчета, на первом месте с минимальным отрывом находится «Онугуу-Прогресс» (24,18%), на втором месте по-прежнему СДПК с 24,16% голосов. «Мекеним Кыргызстан» получает 13,87%, партия «Ата Журт» получила 13,43%, «Кыргызстан» - 10,71%, «Республика» - 9,2% и «Бутун Кыргызстан» с 0,7% занимает последнее место.
В Кадамжае пока лидирует «Мекеним Кыргызстан». За эту партию проголосовали 24,71% избирателей, за «Онугуу-Прогресс» - 19,51%, СДПК идет третьей с 17,74%. В Таш-Кумыре лидируют СДПК, «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан».
В Кара-Балте, предварительно, лидирует партия «Эламан». На втором месте – СДПК, а третье место пока за «Республикой».
В Кыргызстане сегодня избирали депутатов в 41 местном кенеше, в 8-ми городских и 33-х айылных кенешах. В 21-м кенеше прошли очередные и в 20 - досрочные. Досрочные выборы прошлив городах Айдаркен, Кадамжай, Джалал-Абад, Таш-Кумыр, Кара-Балта, Кемин. Очередные выборы в городах Ноокат и Кок-Жангак.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!