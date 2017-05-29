В Бишкеке начнется судебный процесс по делу Саляновой

Первомайский районный суд столицы сегодня начнет рассматривать дело против депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

Первое заседание суда на прошлой неделе было перенесено по ходатайству адвоката подсудимой.

Уголовное дело по статье 304 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР в отношении Аиды Саляновой было возбуждено Генеральной прокуратурой КР в декабре 2016 года. Ей вменяют в вину незаконное продление адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

Сама Аида Салянова заявляет, что следствие по делу, возбужденному против нее, велось с нарушениями.

Азаттык