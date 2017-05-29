Кыргызстан. Кража невест – разбитые судьбы, - К.Элкеева

В Кыргызстане "Центр защиты женщин" провел мониторинг по исполнению статьи 155 Уголовного кодекса, касающейся кражи невест.

В документе отмечено, что вместе со снижением случаев кражи невест по-прежнему много фактов отказа от возбуждения уголовных дел, отсутствия сведений о нормах закона у молодежи.

Отмечено и то, что жертвы краж не знают, куда обращаться в таких случаях. В этот раз передача "Аялзат" ("Женщины") посвящена причинам кражи невест.

Год назад Салтанат украл незнакомый ей парень. Стремление девушки, которая хотела получить образование, защитить свои права не увенчались успехом. Родители тоже не протянули руки помощи, и ей пришлось остаться в чужом доме и начать новую жизнь. Однако Салтанат, услышав, что ранее ее супруг уже имел брак, сбежала в Казахстан:

- Я написала письмо матери: "Мама, если вы, поверив их словам, не заберете меня домой, я наложу на себя руки. Домой привезут только мой труп". Но когда меня оставили там, я сказала своей сестре, что "я, оказывается, как скот, который можно оставить где попало. У меня теперь только 2 пути: или умереть или пока терпеть, но потом сбежать".

В Кыргызстане немало девушек, которых постигла такая же участь, как Салтанат. Конечно, неправильно говорить, что все украденные девушки несчастны или развелись. Но все исследования, проведенные в этой отрасли, свидетельствуют о нарушении прав девушек и, как следствие, их сломанных судьбах.

Причин много, а понятия мало

В 2012 год в республике была установлена уголовная ответственность за умыкание невест. В таких случаях работает статьи 154-155 Уголовного кодекса ("Принуждение ко вступлению в брак несовершеннолетних", "Принуждение ко вступлению в брак против чьей-либо воли, умыкание в целях вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак"). По данным статьям может грозить уголовная ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Кыргызстане "Центр защиты женщин" провел мониторинг по исполнению законодательства относительно кражи невест. Несмотря на то, что случаев умыкания невест стало меньше, в селах это явление еще имеет место быть, а молодежь или родители детей не знают, что кража невест - это уголовно наказуемое деяние.

Об этом "Азаттыкку" рассказала координатор проекта Элиза Ажиева:

- Надо отметить, что традиция кражи невест все еще сохраняется в народе. Причинами того, что это явление все еще не искоренено в обществе, являются экономическая, социальная нестабильность в стране, бедность, усиление миграции.

Говорится и о том, что если раньше крали невест парни до 25 лет, то сейчас заводят семью таким образом мужчины от 30 лет и выше, что связывают также с социально-экономическими факторами. Сами жертвы в большинстве случаев не знают, куда и как обращаться для защиты своих прав, говорит Элиза Ажиева:

- Мы поговорили с ребятами, которые создали семьи, украв своих жен. Некоторые из них признались, что даже не знают, что совершили уголовно наказуемое деяние. Один из парней рассказал, что девушка, которую он украл, показала сопротивление и что он сказал ей: "Тут я главный, если ты не останешься, то я украду другую, но потом про тебя будут говорить, что ты разведенная". Но девушка все равно не осталась и обратилась в милицию с заявлением. По словам парня, дело было замято после того, как он дал деньги милиционерам. Но позднее он снова украл другую девушку и теперь живет с ней.

"Милиционеры тоже крадут невест "

По данным МВД КР, в прошлом году по 155-статье было возбуждено 25 уголовных дел. Три из возбужденных дел были закрыты, два сокращены.Остальные были переданы в суд. За последние 5 лет цифры по обращающимся относительно умыкания невест сильно не изменились.

В Кыргызстане браки среди несовершеннолетних составляют около 13 процентов от общего количества браков. Это означает, что ежегодно около 7 тысяч девочек–подростков выходят замуж.

У кыргызов, как правило, девушки, украденные насильно, остаются в новой семье. Как показало расследование, причиной этому служит отсутствие поддержки родителей, родных девушек, незнание своих прав, устоявшееся восприятие кражи невест как национальной традиции. Даже если девушка знает о том, что в ее отношении совершаются противоправные действия, ее запугивают тем, что в случае ее ухода из новой семьи ее будут называть "разведенкой", "она станет несчастной". К сожалению, многие родители сами способствуют тому, чтобы девочка оставалась в новой семье, нередко сами уговаривают ее остаться у жениха.

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева является одним из инициаторов усиления норм закона об умыкании невест. Инициатор призвала родителей с большим пониманием относиться к судьбам своих детей:

- Бывали случаи, когда прямо в день кражи с невестами проводили мусульманский обряд бракосочетания. Поэтому родители должны защищать своих детей. Не надо бояться осуждения других и думать, а что подумают люди, главное - это счастье детей. Если девушка не хочет оставаться в чуждом доме, то нужно понять ее чувства.

Правозищитники отмечают, что в республике гораздо больше девушек, которые подвергаются умыканию, но эти факты не находят отражения в сводках милиции и официальной хронике. Так, в Иссык-Кульской области было зафиксировано 11 фактов, но по 9 случаям не были возбуждены дела. Завотделом представительства правительства в Иссык-Кульской области Бактыгуль Исакова считает, что закон не работает в должной мере:

- Наличие 11 фактов свидетельствует о том, что практика умыкания невест не искоренена.Настораживает, что по 9 случаям не были возбуждены уголовные дела. Девушка, которая подверглась нападению, сама не стала писать заявления или на нее надавили? Вот на что надо обращать внимание. Можно сказать, что закон не работает в полной мере. Необходимо проводить мониторинг действия закона совместно с гражданским обществом, работать над тем, какое воспитание мы даем молодому поколению.

Американский юрист Мэган МакКормак проводила исследование по гендерному равенству, в том числе, по краже невест. Она отмечает, что велика роль милиции в предотвращении кражи невест:

- Удивительно, что очень важную роль играют сестры или жены братьев тех парней, которые крадут девушек. Иногда сами парни не хотят красть девушек, но их матери или снохи говорят им, что им нужна невестка и что он должен кого-нибудь украсть. Это влияет на парня. Девушек умыкают и тогда, когда требуются помощницы по дому. Удивило меня то, что снохи сами отбирают достойных по их мнению девушек, исходя из понятия,что девушка должна быть покладистой, работящей. Несмотря на то, что есть закон, семья выступает против такого замужества, кражи невест продолжаются. Странным кажется, что и милиционеры, призванные следить за исполнением закона, сами нередко женятся, украв девушку. И потом признаются, что знают о фактах умыкания невест, но ничего не могут сделать. Ведь они и сами украли своих жен. И как тогда будет исполняться закон?

"Последствия коснутся всех"

Есть причины того, почему не заводятся уголовные дела по фактам краж невест. Многие после обращения в милицию договариваются со стороной обвинения и потом забирают заявление. Мэган предлагает ввести такие международные нормы в законодательство, согласно которым нельзя будет забирать ранее поданное заявление в милицию.

Глава НПО "Бакубат" Тургунбубу Орунбаева считает, что необходимо предпринимать меры для того, чтобы не доводить такие случаи до совершения преступления. И добавила, что последствия кражи невест очень тяжелые:

- Парни, которые идут на умыкание невест, тоже чьи-то дети, братья. Все, кто крадет девушек, не самые плохие парни. Если его посадить в тюрьму, разве он выйдет оттуда хорошим человеком? Он выйдет уже нездоровым человеком. Возбудить дело, посадить человека - это не наша победа. Мы не должны доводить до этого.Нельзя ломать судьбы молодых. Последствия кражи очень серьезные. Это разводы, дети, остающиеся без одного из родителей, аборты, пустые расходы семьи, которая надеялась увидеть в доме невестку, а она не захотела остаться, увеличение числа проституток и др.

Но есть и такие девушки, которые сами толкают парней на то, чтобы их украли, и угрожают, что если им понравится в доме жениха, то они останутся, если нет, то уйдут. Во время исследования мы задавали вопрос: "После кражи сколько времени прошло, пока ты согласилась остаться в новом доме". Некоторые сказали, что через 2 часа, кто-то через 2 дня, 1 неделю и даже через 1 месяц. Некоторые женщины говорят, что даже несмотря на то, что уже имеют внуков, вздрагивают от воспоминаний молодости. Поэтому внешний облик не всегда отражает то, что происходит в душе человека.

В настоящее время разрабатываются разные методы борьбы с этим явлением. Так, в Ноокатском районе Ошской области, последствия умыкания невест родителям показываются в форме уличных театров.

"Про повесившуюся девушку мы показали постановку "Сломленная жизнь девочки". Она оказала очень сильное впечатление на граждан. Некоторые даже плакали. Мы сделали анализ за 2-3 года, и выяснилось, что совсем прекратились кражи невест с насилием", – говорит депутат айыльного кенеша Турсунай Кадырова.

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что необходимо проводить профилактические работы для искоренения этой традиции, и напомнила, что в мае-июне начинается пора краж невест.

В обществе есть беспокойство случаями, когда девушки кончают жизнь самоубийством,или становятся инвалидами после попытки кражи с насилием. Гражданские активисты, правозащитники призывают совместно бороться с этим негативным явлением.

От редакции: На следующей неделе будет подготовлен материал о влиянии краж невест на мужчин.

Источник - rus.azattyk.org

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