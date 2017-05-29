Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев раскритиковал правительство за то, что оно не может определить приоритетные отрасли.
В ходе общего заседания парламента он отметил следующее: "У правительства есть деньги, но нет приоритетных направлений, куда можно было бы вложить". Он поставил вопрос ребром - стоило ли тратить на реконструкцию ипподрома "Аккула" 300 млн сомов, когда вопрос безопасности на дорогах остается нерешенным. Бекешев отметил, что среди народа уже звучат недовольства: "Общественность очень недовольна. Везде обсуждается этот вопрос. Позоримся". Если прислушаться к Бекешеву, то можно и не ремонтировать "Аккулу"? Вот это логика! Пора бы определиться. Не нужно перебарщивать с критикой, как в выражении: "Так похвалили маляра, что он покрасил бороду отца..."
Источник: газета "Фабула пресс" №37 от 26.05.2017 / стр. 3
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