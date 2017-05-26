Какое еще не предъявленное Бакиевым тяжкое наказание осталось?

Недавно суд Кыргызстана пожизненно лишил свободы Максима Бакиева.
Но даже если в отношении живущего в Лондоне Максима наши судьи вынесут приговор «пусть не живет на земле», «подлежит срочному умерщвлению» и примут еще более угрожающие решения, ему-то все равно. Напомним, когда экс-генпрокурор Аида Салянова сидела за пазухой президента, она тоже уверяла народ «принимаются громадные усилия для доставки Бакиевых в Кыргызстан». Но, несмотря на это, при неизвестных обстоятельствах выехал из Кыргызстана сидевший в колонии брат Курманбека Бакиева Ахмат Бакиев. И какая необходимость выносить руками судей суровые наказания, оглашать приговоры, дав сбежать, всячески скрывая?
Другое дело, если бы от этого хоть волосок упал с головы Бакиевых или они нахмурились. О другом не знаем, явно, Максим Бакиев усмехается про себя, услышав о выносимых в отношении него приговорах. Не то чтобы посчитаться с нашими приговорами, но он подает в суд Великобритании на кыргызскую власть, и ведь выиграл там. Да еще взыскал огромную сумму. Как наши выплатят ее? Вместо этого было бы справедливей установить, кто дал сбежать всем сепаратистам, кто им оказал поддержку, и принявших решения привлечь к ответственности, довести до суда. В том числе по Батукаеву.
Источник: газета «Жаны ордо» №18 от 26.05.2017/стр.2
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