Предлагает проверить "лягушек-путешественниц"...

В 2016 году сотрудники Министерства экономики совершили 205 заграничных поездок, Таможенной службы - 105.

Об этом сообщила вице-спикер Алтынай Омурбекова. Она изучила этих "лягушек-путешественниц", выяснила, что в основном они летали на самолете. В каждом ведомстве 40-50 раз летали дорогостоящим бизнес-классом.

Рассказав об этом, Алтынай Омурбекова обратилась в комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам, поставила ребром следующий вопрос: "На какие деньги летали эти любители путешествий, если за счет бюджета, то кто им это разрешил? Члены правительства сильно себя уважают и ни в чем себе не отказывают". Действительно, когда члены правительства перестанут делать то, что хотят?

Источник: газета "Фабула пресс" №37 от 26.05.2017 / стр. 2



