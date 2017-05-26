Дополнительные средства на дорогу Балыкчы-Корумду возьмут со счета MegaCom

Кыргызское правительство намерено взять дополнительные средства на строительство автодороги Балыкчы-Корумду со счета компании MegaCom.
Об этом сообщил сегодня выступавший в парламенте министр финансов Адылбек Касымалиев. Депутат Мыктыбек Абдылдаев отметил «правительство говорило, что средства на строительство нашел президент», поинтересовался, где возьмут означенные деньги? «До этого шли судебные дела. У нас не было возможности взять денежные средства. По заданию президента Генеральная прокуратура ускорила работу, освободились эти денежные средства. Мы вносим их в доходную часть бюджета. В том числе пойдут и на дорогу», - сказал министр Касымалиев.
Строительство автодороги вдоль побережья Иссык-Куля Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду началось в 2015 году. Эта работа сопровождалась конфликтом, было сказано, что в тендере не рассматривался финансовый источник. Общая протяженность дороги 104 км. Компания MegaCom после революции 2010 года была национализирована. Сейчас в связи с ней идет несколько судебных разбирательств. Министерство финансов пока отказалось называть точно, из какого процесса будут взяты средства на строительство дороги на побережье Иссык-Куля.
Источник: газета «ПолитКлиника» №16 от 25.05.2017/стр.3, перевод: gezitter.org
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