В связи с ростом дорожных аварий 27 мая в Бишкеке пройдет митинг

В связи с ростом ДТП в Бишкеке 27 мая пройдет митинг, сообщил гражданский активист Айбек Баратов, бросив клич гражданам.

По его словам, участники шествия пройдут по проспекту Чуй от площади Победы до Национальной филармонии. Митинг начнётся в 14:00.

"Согласно статистике, с начала 2017 года в дорожно-транспортных авариях погибло 11 детей. В последние дни регистрируется много случаев, когда автомашины сбивают людей на пешеходных дорожках. Власть информирует, что для решения этого вопроса проведет реформу, но их действия оказываются безрезультативными. В большинстве случаев родственники или дети чиновников, которые сбили пешеходов, а также другие водители не привлекаются к наказанию, "договариваясь" с пострадавшей стороной. До каких пор будет продолжаться такая картина? Мы хотим знать, когда на дорогах будет наведен порядок", - говорит активист.

"Сейчас многие едут в Кегетинское ущелье для отдыха. Я своими глазами видел, как водители, возвращаясь из ущелья, на высокой скорости проезжают через село Отогон. Жители села беспокоятся за своих детей, пребывают в страхе", - писал пользователь соцсетей.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org