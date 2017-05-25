В связи с ростом дорожных аварий 27 мая в Бишкеке пройдет митинг

В связи с ростом ДТП в Бишкеке 27 мая пройдет митинг, сообщил гражданский активист Айбек Баратов, бросив клич гражданам.
По его словам, участники шествия пройдут по проспекту Чуй от площади Победы до Национальной филармонии. Митинг начнётся в 14:00.
"Согласно статистике, с начала 2017 года в дорожно-транспортных авариях погибло 11 детей. В последние дни регистрируется много случаев, когда автомашины сбивают людей на пешеходных дорожках. Власть информирует, что для решения этого вопроса проведет реформу, но их действия оказываются безрезультативными. В большинстве случаев родственники или дети чиновников, которые сбили пешеходов, а также другие водители не привлекаются к наказанию, "договариваясь" с пострадавшей стороной. До каких пор будет продолжаться такая картина? Мы хотим знать, когда на дорогах будет наведен порядок", - говорит активист.
"Сейчас многие едут в Кегетинское ущелье для отдыха. Я своими глазами видел, как водители, возвращаясь из ущелья, на высокой скорости проезжают через село Отогон. Жители села беспокоятся за своих детей, пребывают в страхе", - писал пользователь соцсетей.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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