Не соблюдающий правила дорожного движения депутат будет учить школьников правильному поведению на дороге

23 мая в городе Бишкеке в Патрульной милиции Бишкекского управления внутренних дел прошел день открытых дверей для учеников ряда школ.
Для выступления перед детьми в мероприятии о правилах дорожного движения (ПДД) приехал в машине «Мерседес-Бенц» с наглухо затонированными стеклами депутат городского кенеша Токобеков Темирлан. Инспекторы у здания встретили его, попросили документы на машину, но он не показал никакого документа, ответил чванливо: «Жакып Кенешбекович сам проверит». (Жакып Кенешбекович – начальник штаба Патрульной милиции Бишкекского ГУВД). Имея на груди значок депутата городского кенеша, он снял его, выйдя из машины, представил себя как сотрудника 9-го управления ГКНБ. Токобеков Темирлан – 23-летний депутат фракции «Республика – Ата Журт» Бишкекского городского кенеша.
Источник: газета «Алиби» №9 от 25.05.2017/стр.2, перевод: gezitter.org
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