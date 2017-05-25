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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 3 От Турсунбая Бакира уулу не убудет, если попросит прощения у женщин Турсунбай Бакир уулу: Женщины, не будьте как шлюхи, не интересуйтесь моими мужскими качествами... Политик, молдоке, ажыке Турсунбай Бакир уулу, не называя поименно одну-две женщины, задевающих его на его же странице в Фейсбуке, написал в значении: «Женщины, не будьте как шлюхи, не интересуйтесь моими мужскими качествами, поищите удовольствие в постели с мужьями». Это сильно обсуждают и критикуют не только женщины, но и мужчины. Женщины восприняли написанное им как обращенное ко всем женщинам. И правда, чудак-человек. Ему следовало назвать поименно и написать задевающим его женщинам, а не обобщать всех. Это и есть «говорящий, не подумав, сталкивается с большой неприятностью». Женщины требуют от ажыке извинения. Если у него есть ум, совесть, то не будет лишним попросить прощения. Источник: газета «Багыт.kg» №52 от 24.05.2017/стр.2, перевод: gezitter.org Добавить комментарий