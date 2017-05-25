От Турсунбая Бакира уулу не убудет, если попросит прощения у женщин

Турсунбай Бакир уулу: Женщины, не будьте как шлюхи, не интересуйтесь моими мужскими качествами...
Политик, молдоке, ажыке Турсунбай Бакир уулу, не называя поименно одну-две женщины, задевающих его на его же странице в Фейсбуке, написал в значении: «Женщины, не будьте как шлюхи, не интересуйтесь моими мужскими качествами, поищите удовольствие в постели с мужьями». Это сильно обсуждают и критикуют не только женщины, но и мужчины. Женщины восприняли написанное им как обращенное ко всем женщинам. И правда, чудак-человек. Ему следовало назвать поименно и написать задевающим его женщинам, а не обобщать всех. Это и есть «говорящий, не подумав, сталкивается с большой неприятностью». Женщины требуют от ажыке извинения. Если у него есть ум, совесть, то не будет лишним попросить прощения.
Источник: газета «Багыт.kg» №52 от 24.05.2017/стр.2, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!