Имущество Тюлеевых чистое, придет время, оно будет возвращено...

У кыргызов есть выражение: "Правда гнется, но не ломается". Соответственно, народ оценит работу Наримана Тюлеева

С тех пор как в самом центре Бишкека был построен современный супермаркет "ГУМ", куда-то исчезли те, кто приставал к семье Тюлеевых. Они вновь крутят старую пластинку, пытаются вылить помои со дна ведра. Аргумент у них следующий: Нариман Тюлеев радуется жизни за счет денег, украденных у народа...

Ранее мы писали о биографии Ташболота Тюлеева - отца Наримана мырзы. Ташболот ата честным трудом возвел объекты, которые откровенно рейдерским путем отбираются жадной властью "в пользу государства". До сих пор рассказывают о том, что этот человек был трудолюбивым.

Например, подвергнувшийся рейдерскому захвату бизнес-центр "Сапат" был отстроен Ташболотом аксакалом в 2006 году, до того, как Нариман Тюлеев стал мэром. Несколько лет назад в отношении экс-мэра Наримана Тюлеева было возбуждено уголовное дело, он попал за решетку. Придет время и станет очевидно, что это были политические гонения. Тем не менее Тюлеев, как уважающий закон человек, заплатил миллионные штрафы, установленные судом. В решении суда нет ни слова о конфискации имущества, домов, квартир, земель родственников, соратников Наримана. Хотя это не имеет никакого отношения к Нариману Тюлееву, в список имущества включили недвижимость его детей, родственников, близких, даже родителей. Активно осуществляется операция по конфискации.

На фоне этого ведут информационную атаку, заявляя, что он отстроил огромный ГУМ за счет украденных у народа денег. Эй, подхалимы, напомните, когда началось и когда завершилось строительство ГУМа? Или вы забыли, как в свое время Нариман Тюлеев подвергался гонениям со стороны власти, сидел в тюрьме? ГУМ - дело, начатое его отцом. После кончины Ташболота ата, братья и сестры Наримана не бросили дело, довели его до конца.

"Я отдалился от семейных дел, даже перестал давать советы, но они не опустили руки. Они не проиграли, когда оказывалось давление на бизнес, подняли головы и занялись делом. Это было нелегко, потому что банки не выдавали кредиты, а договориться с партнерами было тяжело. Несмотря на это, они выдержали, старались, нашли внутренние и внешние инвестиции, подарили народу современный торговый центр. Я ими горжусь. Самое главное, мы, родственники, не думали о вывозе капитала за границу. Мы решили использовать его только для страны", - сказал Нариман Тюлеев. Тюлеевы сообщили, что впредь намерены построить детские сады и школы. Другими словами, намерены проделать работу, которую не делает государство.

Нариман Тюлеев сказал следующее: ""Караван", "Сапат-центр", "Караван-запад" принадлежат моему покойному отцу Ташболоту Тюлееву. Ни в одном решении суда не написано, чтобы имущество Ташболота Тюлеева отошло к государству. Прошу показать решение суда, никто не может. Не будем спешить и обращаться в международный суд. Подождем 1-2 года. Кто знает, если не сегодня, так завтра выглянет солнце. Куда нам спешить. Говорят: "Если кто-то обошелся плохо, ответь ему добром". Я верю в то, что все происходящее разрешится".

Что остается сказать. У кыргызов есть выражение: "Правда гнется, но не ломается". Соответственно, народ оценит работу Наримана Тюлеева. Например, сейчас часто говорят: "Построенные при Наримане дороги остаются как новые, проложенные после него дороги разрушились". Не забывайте, время расставит все по местам...

Источник: газета "Майдан.kg" №18 от 17.05.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/society/60019/